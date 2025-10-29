Addio di Francesco Scoma alla Lega, rientra in Forza Italia

Il coordinatore regionale azzurro: felice ritorno a casa

PALERMO – Francesco Scoma lascia la Lega e rientra in Forza Italia, con la quale in passato ha ricoperto diversi incarichi politici e amministrativi. Per il coordinatore regionale di Fi Marcello Caruso si tratta di “un felice ritorno a casa”.

“Questa scelta – aggiunge Caruso – conferma Forza Italia come il punto di riferimento in Sicilia per quanti si riconoscono nei valori del partito Popolare europeo e vogliono continuare a mettere a servizio della comunità la propria esperienza e la propria passione”.

La lunga carriera di Scoma spazia dall’amministrazione locale a quelle nazionale ed europea. È stato vicesindaco di Palermo e, in seguito, deputato all’Assemblea regionale siciliana per diverse legislature. In Regione ha anche ricoperto incarichi di governo come assessore al lavoro e poi alle attività sociali. Il suo percorso è proseguito in Parlamento, dove è stato senatore e segretario del Senato nella XVII Legislatura, per essere eletto poi alla Camera dei deputati nella successiva legislatura, ricoprendo anche in questo caso la carica di segretario. Ha completato la sua esperienza nelle istituzioni con un mandato al Comitato Europeo delle Regioni.

Per Caruso, “l’esperienza che Francesco Scoma porta con sé è un contributo importante per il nostro lavoro sul territorio. La sua conoscenza delle istituzioni a tutti i livelli rafforza la nostra capacità di essere un partito al servizio dei cittadini e delle comunità, concreto e operativo”.

“L’adesione dell’amico Francesco – conclude Caruso – consolida in modo prestigioso la nostra presenza in Sicilia, rafforzando un partito sempre più composto da amministratori bravi, competenti e appassionati in grado di coniugare il radicamento nel territorio con una visione nazionale ed europea”.

Il benvenuto del capogruppo azzurro all’Ars Pellegrino

“A nome di tutti i deputati del Gruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, desidero dare il più cordiale bentornato all’amico Francesco Scoma – dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana -. Questo è un ritorno che rappresenta un arricchimento prezioso per il nostro progetto politico. Francesco Scoma porta con sé una lunga e solida esperienza parlamentare, maturata in tre legislature, e una profonda conoscenza delle istituzioni, avendo ricoperto con successo anche il ruolo di Assessore regionale. Queste esperienze sono la conferma di una grande competenza, che costituirà senza dubbio un contributo fondamentale per l’azione di Forza Italia in tutta la regione. La sua adesione consolida ulteriormente Forza Italia come il punto di riferimento in Sicilia per quanti, come noi, si riconoscono nei valori del Partito Popolare Europeo e che lavorano quotidianamente nelle istituzioni a servizio della comunità”.