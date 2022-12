Adrano, bombola esplosa: 27enne in gravi condizioni

A seguito dello scoppio di questa notte, l'uomo ha riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 40 per cento del corpo.

1' DI LETTURA

ADRANO – Prognosi riservata e ustioni di secondo e terzo grado su circa il 40 per cento del corpo. Ha 27 anni il ferito più grave dell’esplosione che questa notte ha squarciato un appartamento al quarto piano di via Vittorio Emanuele, all’incrocio con via Archimede, ad Adrano. Alla base dei fatti, l’esplosione di una bombola del gas.

Il 27enne è stato trasportato questa notte in urgenza al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania e poi è stato trasferito nel reparto di Rianimazione, dove attualmente si trova in condizioni gravi. Dal presidio ospedaliero catanese fanno sapere che il giovane è intubato e che la prognosi resta riservata.

I vigili del fuoco hanno ultimato le operazioni di soccorso intorno alle quattro di questa mattina. Sul posto sono intervenuti anche la polizia di Stato, i carabinieri e la polizia municipale adranita. Resta da chiarire cosa abbia provocato lo scoppio della bombola nell’appartamento al quarto piano. L’intero stabile sarà sottoposto a verifiche di staticità.