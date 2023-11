Agrigento, tre opere irrigue verso l’inserimento nel Piano sistema idrico

Pace (Dc): "Scongiurata la carenza d'acqua"

AGRIGENTO – “Tre opere irrigue della provincia di Agrigento verso l’inserimento nel piano nazionale del sistema idrico. Tra queste, l’importante collegamento tra le dighe Arancio e Castello. I progetti di realizzazione sono stati progettati dalla Regione Siciliana e inviati per l’approvazione al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Gli interventi, che saranno realizzati dal consorzio di bonifica della Sicilia occidentale, sono di estrema importanza per tutto il territorio agrigentino e non solo”. Lo dice il capogruppo della DC all’Ars, Carmelo Pace.

“Scongiurata la carenza d’acqua”

“Attraverso il collegamento tra le dighe Arancio, che è già connesso col Garcia, e Castello verrà garantito un maggiore immagazzinamento di acqua che consentirà a tutti gli agricoltori di poter contare su alcuni milioni di metri cubi d’acqua in più – aggiunge -. Potrà così da un lato, essere scongiurata la carenza di risorse idriche che, purtroppo, creano disagi alle coltivazioni mettendo in ginocchio il settore principe dell’economia in provincia di Agrigento e dall’altro, incrementata la coltivazione e conseguentemente la produzione di agrumi e uva. Ringrazio l’assessore Sammartino per l’impegno che salverà tanti imprenditori e le loro aziende agricole e agli uffici consortili della Sicilia Occidentale che, in sinergia con l’assessorato, hanno contribuito al raggiungimento dell’importante obiettivo”.

Pace poi conclude: “Un ulteriore ringraziamento è rivolto ai vertici del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale, al Commissario Straordinario Giarraputo e al Direttore Generale Giovanni Tomasino per le energiche attività di indirizzo e coordinamento poste in essere che hanno contribuito al risultato positivo oggi raggiunto”.