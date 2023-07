Al via i lavori di pulizia del Memoriale di Portella della Ginestra

Plauso all'iniziativa da parte dei familiari delle vittime

PIANA DEGLI ALBANESI (PA) – Iniziati i lavori di pulizia del Memoriale di Portella della Ginestra in collaborazione con gli operai dell’Assessorato Regionale Agricoltura Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale.

“Come ogni anno a seguito di programmazione con l’Assessorato Regionale Agricoltura diamo corso agli interventi di pulizia e decoro del sito storico del memoriale di Portella della Ginestra, luogo simbolo della lotta per i diritti dei lavoratori, di contrasto alla mafia ed a breve sito di interesse culturale”, ha dichiarato iI Sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta, che ha ringraziato “la disponibilità del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale con il direttore Provinciale Vincenzo Lo Meo, il direttore dei lavori Ing. Franco Dugo e gli operai per l’eccellente lavoro e per la fattiva collaborazione con l’Amministrazione Comunale nell’attenzione dimostrata per il nostro territorio”.

Plauso all’iniziativa di pulizia da parte dei familiari delle Vittime di Portella presenti sul memoriale durante i lavori con la familiare di una delle vittime Ornella Salerno.