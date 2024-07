Il neo assessore all'Economia

PALERMO – Prime parole da assessore in pectore per Alessandro Dagnino, il tributarista scelto dal governatore Renato Schifani per guidare l’assessorato regionale all’Economia dopo Marco, Falcone.

“Onorato della fiducia ricevuta”

“Sono veramente onorato della fiducia ricevuta dal presidente della Regione Siciliana e consapevole degli oneri di un incarico così delicato, che porterò avanti con impegno e determinazione al servizio del popolo siciliano”, scrive Dagnino sulla propria pagina Facebook.

La nomina di Dagnino era prevista per la giornata di lunedì ma qualche lungaggine burocratica ha fatto slittare il decreto di qualche ora. Tutti i documenti necessari sono arrivati a Palazzo d’Orleans e l’avventura di Dagnino all’assessorato all’Economia può partire.