L'intervento degli artificieri

PALERMO- Allarme bomba a Palermo; la polizia di Stato ha chiuso il tratto finale di via Libertà, in pieno centro. E’ scattata la segnalazione per la presenza, pare, di una batteria di un veicolo con alcuni fili elettrici.

Stanno intervenendo gli artificieri per bonificare la zona e consentire di nuovo il transito dei veicoli