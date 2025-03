Allerta arancione nel Catanese, scuole chiuse: ecco dove

Stessa decisione per i cimiteri e i parchi pubblici

CATANIA – Allerta arancione e scuole chiuse in diversi comuni del Catanese. A partire dai due principali centri dell’area ionica, Giarre e Riposto, pesantemente colpiti dall’alluvione dello scorso novembre. I due sindaci, infatti, hanno interdetto – per la giornata di domani – anche cimiteri e parchi pubblici. Ordinanze simili sono state emesse dai primi cittadini di Catania, Acireale, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Mascalucia e Sant’Agata Li Battiati.

Quest’ultimo fa sapere in un video che nella fascia oraria che va dalle 11 alle 15 potrebbe verificarsi “con una probabilità del 70%” una grandinata.

Catania scuole chiuse

“In considerazione delle previste avverse condizioni meteo, per domani 1 Aprile il sindaco Enrico Trantino ha disposto la sospensione delle lezioni scolastiche di ogni ordine e grado e la chiusura dei cimiteri e dei parchi comunali compresa la Villa Bellini” si legge nella pagina Facebook del Comune.

Il consiglio di Trantino agli studenti

“Mi dispiace sempre – scrive Trantino – chiudere le scuole con l’allerta arancione, comprendendo quali problemi crei alle famiglie. Ma in ragione delle informazioni che abbiamo ricevuto, dalle 12 sono previste copiose precipitazioni che ci inducono alla massima prudenza, dati anche la condizione delle strade per effetto delle recenti piogge (attendiamo il decreto di finanziamento per cominciare una prima opera di riqualificazione della pavimentazione stradale)”.

“Mi augurerei – conclude il sindaco di Catania – che i nostri ragazzi dedicassero non più di un’ora all’inutile dispendio di tempo sui social e un po’ di tempo alla lettura di Lo spazio umano di Alessandro Barbero o I ricordi di Marco Aurelio“.

Riposto

Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del cimitero, degli impianti sportivi e dei parchi urbani a seguito del bollettino meteorologico diramato dalla Protezione Civile della Regione Siciliana, in cui è previsto un livello di allerta meteo arancione per il rischio idrogeologico e idraulico per la giornata di domani, martedì uno aprile.

Le raccomandazioni

“Raccomandiamo ai cittadini – dice Vasta – la massima attenzione. E nello specifico di limitare gli spostamenti non essenziali di evitare la sosta vicino ai corsi d’acqua e nelle zone a rischio allagamento, di porre la massima attenzione durante la guida e di non parcheggiare sotto alberi o strutture instabili”.

Chiusura a Giarre

A seguito dell’avviso di allerta meteo di livello arancione diramato dal dipartimento regionale di Protezione civile, anche il sindaco di Giarre, Leonardo Cantarella, ha dato disposizione la chiusura per domani di tutte le scuole di Giarre.

Aci Catena e Mascalucia

Chiusi anche qui cimiteri e parchi pubblici. Il sindaco di Aci Catena, Margherita Ferro, ha preso la medesima decisione. Si è aggiunto anche Vincenzo Magra, primo cittadino di Mascalucia.