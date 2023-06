Allerta gialla in Sicilia, bomba d’acqua e allagamenti nel Ragusano VIDEO

Maltempo nella parte orientale dell'isola

1' DI LETTURA

Il maltempo non accenna a diminuire in Sicilia. Ancora allerta gialla sull’isola, con piogge e temporali in arrivo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali in tutta la Regione valido fino alle 24 di oggi, 1 giugno.

Il mese di giugno si apre quindi con forti piogge e temporali nonostante le temperature in rialzo. Si prospettano piogge intense e possibili temporali in tutta la Sicilia. Il maltempo ha provocato disagi specialmente nel versante orientale dell’isola. Allagamenti e strade come fiumi nel Ragusano. In queste ultime ore si è scatenata una bomba d’acqua nella zona di Ispica e Comiso.

Disagi per il maltempo anche a Comiso dove già ieri, a causa delle forti piogge, è stato registrato il cedimento di una parte del muro di contenimento della parte laterale del sagrato della chiesa Madre. “Nessun allarmismo – si legge sul sito del Comune di Comiso – poiché la via Matrice è interdetta al traffico per i lavori di riqualificazione”.

Tempo instabile per il Ponte del 2 giugno

Attesi nuovi rovesci e temporali in varie aree dell’isola. In particolare, per il fine settimana, sono previste piogge e forti temporali al Sud e nelle Isole, soprattutto nelle zone interne. Il Ponte del 2 giugno si prevede insomma all’insegna del tempo instabile. La situazione meteorologica rimarrà dunque instabile e precaria anche nei prossimi giorni, e le aree interne della Sicilia continueranno ad essere esposte all’instabilità termoconvettiva.

Disagi nel Palermitano

Le piogge di queste ultime ore hanno colpito non solo il Ragusano, Mazara e il Belice, ma anche il Palermitano. Un forte temporale si è abbattuto infatti nella zona di Carini, in provincia di Palermo, dove un torrente nei pressi del bioparco si è ingrossato fino ad esondare. Si sono registrati allagamenti anche a Capaci, Isola delle Femmine, Palermo e Altofonte.