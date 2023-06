Nubifragio a Comiso, strade come fiumi VIDEO – FOTO

Bomba d'acqua nel Ragusano. Numerosi interventi dei Vigili del fuoco.

1' DI LETTURA

COMISO (RG) – Un violento nubifragio si è abbattuto nelle ultime ore a Comiso, in provincia di Ragusa, dove si registrano disagi in tutta la città. Come si vede nel video, un frigo congelatore viene trascinato dalla corrente dell’acqua. Una signora cammina a passo svelto e si ripara dalla pioggia con un sacchetto di plastica in testa: l’acqua le arriva fino alle caviglie. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco di Vittoria: è intervenuta una squadra composta da cinque persone con due automezzi.

Si registrano sottopassi allagati e problemi per la circolazione a causa delle forti piogge abbattutesi oggi pomeriggio sulla zona. Allagamenti soprattutto lungo corso Ho Chi Min, la strada principale di Comiso che collega la zona che viene da Pedalino fino alla strada statale 115 che da Comiso porta a Ragusa.

Strade come fiume in pieno centro. Molte macchine – una decina, raccontano i Vigili – sono rimaste in panne a causa dell’acqua alta, fino a 35 centimetri. Tratte in salvo le persone rimaste all’interno dei veicoli. Nessun ferito. Ma solo tanta paura. Disagi anche per i negozianti. Scantinati e negozi, infatti, sono stati invasi dall’acqua. Disagi per gli automobilisti a causa dei detriti sull’asfalto provenienti dalle campagne confinanti, che non hanno permesso alle auto di procedere in sicurezza. (Foto e video di Franco Assenza)