Alongi: “Campus S3, la sfida Green la trasferiremo nell’azione politica”

Le parole di Pietro Alongi, assessore all'Ambiente del Comune di Palermo

PALERMO – “Quello che fate voi qui dobbiamo trasferirlo e ribaltarlo nell’azione politica degli enti locali. Io sono fortemente convinto che questa sfida la vinceremo”. Sono le parole di Pietro Alongi, assessore all’Ambiente del Comune di Palermo che ha partecipato ai lavori del meeting Campus S3, nell’università di Palermo. L’intervista.

Assessore, una delle nuove sfide è sicuramente il rispetto dell’ambiente. Quali sono le prospettive?

“Il Green è la sfida che ci vedrà impegnati nei prossimi 10 anni. Questo evento, con le università di Palermo e Catania che lavorano in questa prospettiva è importante. Gli investimenti che ci saranno in tutto il territorio, da qui ai prossimi dieci anni, ammonteranno a circa mille miliardi di euro. Il Green ha un costo notevole, per l’adeguamento delle aziende. L’impatto che ha nei confronti della società e del bene comune ha dei costi, ma a questo leghiamo l’aspetto ambientale e riteniamo che il riciclo complessivo sia una sfida importante ed epocale per cambiare la nostra società”.

Con il progetto Campus S3 si punta a coniugare l’innovazione tecnologica con il rispetto dell’ambiente e questo può contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone. Questa sfida si può vincere anche a Palermo?

“Secondo me si può vincere e le università devono fare un lavoro importante. Credo che lo studio e il coinvolgimento dei cittadini, che spesso vedono il Green anche come un ostacolo, siano fondamentali. Bisogna lavorare anche sulla comunicazione, con la predisposizione di progetti adeguati, per far comprendere che il futuro è green. Il Green è futuro, economia e salute. Se riusciremo a mettere tutti insieme facendo diventare protagonisti gli enti pubblici, il governo, le università, la Regione, nel coinvolgimento dei cittadini, vinceremo”.

Nell’università saranno inseriti nuovi stalli, saranno controllati gli accessi, l’intelligenza artificiale controllerà la disponibilità di aree di sosta. Potrebbe diventare un modello per il nuovo vivere ecosostenibile?

“Credo che la sfida dell’università sia fondamentale per questo motivo, deve diventare un ripetitore. Quello che fate voi qui dobbiamo trasferirlo e ribaltarlo nell’azione politica degli enti locali. Io sono fortemente convinto che questa sfida la vinciamo e il fatto che farete da apripista sia molto utile nei confronti dei Comuni e del territorio”.

S3 Campus – Gli aggiornamenti