Anche Giuseppe Tomasi di Lampedusa e la sua immortale sirena nella drink list estiva di Polara. Video

Ispirazioni diverse, antiche, moderne, ma sempre ricchissime di fascino: infinite sono le suggestioni che la nostra isola è in grado di suscitare e che quest’estate prendono vita nella nuova drink list firmata Polara.

Creata in collaborazione con una maestra del settore, Chiara Mascellaro, pluripremiata campionessa siciliana di bartending, la proposta cocktail della storica azienda di bibite modicana nasce ispirandosi ai miti del mondo antico, reinterpretati nelle botaniche siciliane della nuova linea di toniche e soda Polara ’53.

Moderna invece, ma pur sempre ammantata del fascino del mondo antico, è l’ispirazione per il quarto cocktail della lista, dedicato alla sirena novecentesca immaginata da Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel racconto lungo scritto tra il 1956 e il 1957 e intitolato appunto “La Sirena”.

“Sono Lighea, sono figlia di Calliope. Non credere alle favole inventate su di noi: non uccidiamo nessuno, amiamo soltanto.”

Lighea è l’amore mai dimenticato, il segreto inconfessabile dell’illustre classicista Rosario La Ciura, ormai professore in pensione, che svela, nel pieno della modernità rappresentata da una grigia Torino d’epoca fascista, l’esistenza del fantastico al giovane amico, Paolo Corbera di Salina.

Salino e aromatico, il cocktail ispirato alla sirena abbina alle note amare e aspre della tonica Bitter Lemon Polara '53 la dolcezza della mela e il profumo della salvia per dar vita ad una bevuta elegante, dalla freschezza marina e vegetale insieme. 50 ml di vodka, 50 ml di cordiale salvia e mela, top Bitter Lemon Polara '53.