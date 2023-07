“Orgoglioso di aver guidato un giornale libero” FOTO

Il saluto ai lettori nell'ultimo giorno da direttore

2' DI LETTURA

PALERMO – Due anni vissuti istante per istante, con una squadra di grandi professionisti, rappresentano un’opportunità che, non tutti, hanno la fortuna di concedersi. Un’avventura iniziata l’11 febbraio del 2011, il primo abbraccio con Francesco Foresta, poi la fondazione della redazione catanese.

Abbiamo pianto, abbiamo gioito, abbiamo costruito, tassello dopo tassello, l’identità di un quotidiano di cui essere orgogliosi. E farlo da direttore, dal giugno 2021, mi ha arricchito profondamente.

Dal covid agli algoritmi

Le mascherine, i focolai nella vecchia redazione di via Pilo, il rischio dei contagi e i turni in macchina. Le dirette nella mia stanzetta del bed e breackfast di via La Farina. I 600 km settimanali, bollettini covid e algoritmi, l’apertura della nuova redazione nel viale Libertà, il primo brindisi. Nei sorrisi immortalati in alcune delle infinite foto di questi due anni c’è il sapore di momenti importanti e la certezza di una comunità. Ma mancano gli attimi più intensi, quelli del confronto serrato: online e di presenza.

Lavorare con i professionisti che hanno costruito l’identità di LiveSicilia non finisce mai di formarti ed è propri a loro, ai miei colleghi, che va il ringraziamento per il lavoro che hanno fatto, ma soprattutto, per aver contribuito a vincere la scommessa più importante: la missione etica dell’informazione.

La battaglia del cuore

Conquistare il doppio delle visualizzazioni dei principali quotidiani online, evitare il tracollo degli algoritmi social e raddoppiare il tempo di permanenza non sarebbe stato possibile senza una scelta di campo: continuare a lavorare per il giornale di sempre, un quotidiano di approfondimento politico e giudiziario. La battaglia più importante che abbiamo vinto, però, è quella di aver consegnato, ai nostri lettori, un giornale che non ha amici né padroni ai piani alti della politica e del potere. Un giornale fatto esclusivamente per i lettori e non per assecondare le pulsioni di qualcuno. Né le telefonate. Il dovere di informare in una terra che resta bellissima, ma spesso irredimibile è il motore di LiveSicilia e a questa visione etica dell’informazione non conosco alternative.

Adesso la nostra creatura sarà affidata alle mani di Guido Monastra, professionista di lunga esperienza. A lui va il mio abbraccio con la certezza che il giornale dei siciliani sia in buone mani.