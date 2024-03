Estorsione ed evasione, arrestato tre volte in sette giorni – VIDEO

Il 25enne ha avvisato i Carabinieri della sua fuga dai domiciliari

CATANIA – Arrestato per tre volte in sette giorni: è successo a un pregiudicato catanese di 25 anni che in breve tempo è stato fermato dai Carabinieri prima per estorsione, poi per evasione dagli arresti domiciliari e infine è finito nel carcere di Piazza Lanza sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ha inteso aggravarne la misura cautelare.

L’estorsione

L’uomo si era reso protagonista di un episodio estorsivo ai danni di un minorenne che, come testimoniato in un video, si era fermato per fare rifornimento di benzina ma è stato costretto a pagare il pieno di benzina per quasi 100 euro all’auto del 25 enne.

Dopo la denuncia del ragazzino, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, ma, come si legge in un comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri, la convivenza forzata con la famiglia deve aver rappresentato per lui un problema al punto che, dopo soli 6 giorni, ha deciso di telefonare ai Carabinieri della Stazione di Librino e preannunciare loro la sua evasione.

L’evasione

Dopo pochi minuti i Carabinieri hanno verificato la sua fuga dall’appartamento, segnalata dall’allarme del braccialetto elettronico e hanno iniziato a cercarlo, rintracciandolo a poca distanza da casa, in compagnia della fidanzata che cercava di convincerlo a rientrare. Il 25enne ha riferito ai Carabinieri di non avere intenzione di rimettere piede nell’abitazione e che se fosse stato costretto a farlo avrebbe messo in pericolo l’incolumità dei familiari conviventi.

Il carcere

A questo punto, di concerto con l’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato arrestato per l’evasione e tradotto dapprima presso le camere di sicurezza della caserma di via Giovanni da Verrazzano e poi, dopo la convalida dell’arresto da parte del Gip, condotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza in esecuzione dell’aggravamento della misura cautelare.