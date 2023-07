Blitz antidroga a Siracusa, c’è l’ombra della mafia VIDEO

In azione la squadra mobile

SIRACUSA – Blitz antidroga a Siracusa. L’indagine, coordinata dalla Dda di Catania, ha portato all’esecuzione di 16 misure cautelari (10 in carcere). In azione la squadra mobile della questura di Siracusa.

Le sostanze spacciate

Il blitz antidroga ha disarticolata una banda che trafficava sostanze stupefacenti nel capoluogo aretuseo e in provincia. Cocaina, hashish e marijuana le sostanze spacciate. I pusher ruotavano, anche con turni notturni, per garantire agli assuntori la possibilità di acquistare lo stupefacente in qualunque momento della giornata. La base logistica ed operativa era un’abitazione in viale Santa Panagia, zona nord di Siracusa.

Gli arrestati

Le indagini, dal novembre 2017 al settembre 2021, hanno permesso di ricostruire l’organizzazione del gruppo criminale, con al vertice due cugini, Agostino e Pasqualino Urso, che si avvalevano per la gestione di un braccio destro, Francesco Granata, e di alcuni membri delle rispettive famiglie. “Nel corso dell’indagine sono stati sequestrati oltre 3 chili di cocaina e più di 28 chili di hashish, unitamente a varie quantità di marijuana, pari ad un mancato guadagno per il sodalizio criminale di oltre un milione di euro euro” spiegano gli inquirenti.

Gli indagati sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere sono: Agostino Urso, 67 anni; Pasqualino Urso, 52 anni; Carmela Falco, 64 anni; Concetto (detto Simone) Urso, 24 anni; Francesco Granata, 45 anni; Manuel Pisano, 34 anni; Salvatrice Aglianò, 28; Marco Campisi, 48; Emanuele Riani, 42; Shajla Tringali, 30 anni. Sei gli indagati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria tra cui i due palermitani da cui il gruppo si riforniva.