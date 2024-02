Mafia, blitz interforze contro le cosche dei Nebrodi: 37 misure VIDEO

Le accuse: droga, estorsioni e truffe all'Ue

MESSINA – Operazione antimafia interforze contro la cosca di Tortorici, in provincia di Messina. Un nuovo colpo contro la mafia dei Nebrodi portato a segno da carabinieri, guardia di finanza e polizia. Il blitz ha portato a 37 misure cautelari, richieste dalla Dda di Messina e concesse dal gip del Tribunale.

Mafia, eseguite 37 misure cautelari

Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri del Ros e del Comando per la Tutela agroalimentare, insieme con i finanzieri del Comando provinciale e la squadra mobile, stanno eseguendo l’ordinanza di custodia cautelare. I 37 sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione dedita alla coltivazione, l’acquisto, la detenzione e la cessione di diversi tipi di droga. Tra le accuse anche: estorsione, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso, riciclaggio e autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, malversazioni di erogazioni pubbliche, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e tentata violenza privata.

La mafia tortoriciana in azione

Dalle indagini è emersa “l’operatività della famiglia mafiosa tortoriciana – dicono gli investigatori – nelle sue articolazioni dei Bontempo Scavo e dei Batanesi e il forte interesse dell’organizzazione al percepimento fraudolento di ingenti contributi erogati dalla Comunità europea attraverso la commissione di un elevatissimo numero di truffe”.

