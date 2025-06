Asp di Catania, la campagna: “La sicurezza parte dai banchi di scuola”

Il concorso tra 21 istituti: presentate 800 proposte dagli studenti

CATANIA – Un monologo che scuote le coscienze e una canzone che invita al cambiamento: sono queste due tra le idee creative protagoniste della nuova campagna social “La parte sicurezza dai banchi di scuola” dell’Asp di Catania, lanciata ieri sui canali istituzionali e sociali dell’Azienda Sanitaria.

Promossa dal Dipartimento di Prevenzione, la campagna rientra nel concorso creativo “Promuovere salute e sicurezza nei contesti lavorativi fin dalle aule scolastiche” ed è finalizzata a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della salute e della sicurezza sul lavoro, partendo proprio dai banchi di scuola.

Al Palazzo della Regione Siciliana di Catania, in occasione del lancio della campagna, il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio ha incontrato i vincitori del primo, secondo e terzo posto delle quattro categorie in gara nel Concorso che ha visto la partecipazione di 21 scuole della provincia, con oltre 80 proposte creative presenti da 800 alunni.

“La prevenzione è la missione dell’Asp di Catania – ha detto Laganga Senzio – e diventa davvero efficace quando coinvolge le scuole. I giovani sanno parlare un linguaggio diretto, capace di arrivare alle famiglie e alla comunità. Oggi sono studenti, domani saranno lavoratori, imprenditori, magari tecnici della prevenzione. È fondamentale che la sicurezza diventi per loro un valore, non un obbligo da temere”.

All’incontro erano presenti i direttori sanitari, Giuseppe Angelo Reina, amministrativo, Tamara Civello, e del Dipartimento di Prevenzione, Antonio Leonardi; il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Ambito di Catania, Emilio Grasso, i dirigenti scolastici, i docenti e la commissione del concorso presieduta da Leonardi e composta da Santo De Luca, Elisabetta Gerbino, Massimo Cappellano, Maria Grazia Vasta, Rosalba Laudani e Cinzia Maccarone.

“Vogliamo che fin dall’adolescenza i ragazzi comprendano il valore della salute e della sicurezza sul lavoro, propria e altrui – ha aggiunto Leonardi – Questo li aiuterà a entrare nel mondo del lavoro con maggiore consapevolezza. Il messaggio che portano con sé ha un impatto positivo sulla comunità, sulle loro famiglie. I progetti presentati si sono distinti per creatività e contenuti. Ora escono dalle aule per diventare strumenti reali di comunicazione e diffusione della cultura della sicurezza”.

I materiali selezionati saranno inseriti nel “Quaderno Operativo per la formazione in materia di salute e sicurezza” sui luoghi di lavoro”, del Dipartimento di Prevenzione, destinato ai docenti-formatori e agli studenti, contribuendo allo sviluppo di strumenti didattici innovativi per la promozione della salute nei concorsi lavorativi.