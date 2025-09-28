 Nell'auto con 27 chili di cocaina: 47enne arrestato a Catania
VIDEO. Fermato al casello autostradale di San Gregorio
POLIZIA
di
1 min di lettura

CATANIA – Arrestato a Catania un 47enne cittadino albanese poiché colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L’operazione è stata condotta dalla polizia.

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno pianificato mirati servizi sull’Autostrada A18, Messina-Catania. Predisponendo un posto di controllo nei pressi del casello autostradale di San Gregorio. Fermata una Renault Scenic, di colore grigio, con a bordo un soggetto dell’est Europa.

Sotto i sedili anteriori, sia lato conducente che passeggero, è stato rinvenuto un vano occulto. All’interno erano nascosti 24 panetti di cocaina, per un totale di 27,60 chilogrammi.

La droga rinvenuta

cocaina Catania arresto

In particolare, 7 panetti, con logo “Bugatti”, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di 1,150 chili ciascuno. Per un ammontare complessivo di 8,05 chili, e 17 panetti, con logo “Boss”, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso 1,150 kg ciascuno. Per un ammontare complessivo di 19,55 chili.

L’uomo è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, associato presso la Casa Circondariale “Piazza Lanza”, in attesa di convalida dinanzi al competente gip.

