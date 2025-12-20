Avellino-Palermo: gli highlights del match – VIDEO

La clip con i gol della gara

Il Palermo non riesce ancora a vincere sul terreno sintetico. Allo stadio Partenio-Lombardi, contro l’Avellino di mister Biancolino, i rosanero non vanno oltre il 2-2 e terminano l’incontro in dieci uomini. Che fosse un campo difficile Inzaghi lo sapeva già, ma per pochi dettagli la sua squadra non è andata vicina alla quarta vittoria consecutiva in campionato. Per i siciliani resta comunque un punto importante in vista dell’ultimo incontro del 2025. In alto gli highlights della gara.