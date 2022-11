Barbagallo: “Attendiamo il governo alla prova dei fatti” VIDEO

Il deputato del Pd: "Schifani deve partire con il piede giusto"

Frizioni nella maggioranza. Si attende l’inizio della prima seduta della nuova giunta, e intanto Anthony Barbagallo, deputato del Pd dice: “Schifani deve partire con il piede giusto. Siamo preoccupati, veniamo da 50 giorni di fermo in cui la cronaca amministrativa e politica ha riguardato esclusivamente il posizionamento degli assessori. Attendiamo adesso la prova dei fatti, su vari temi: da quello dei rifiuti, ai forestali, all’utilizzo del demanio, alla valorizzazione del personale interno della regione”.

Barbagallo: “Il centrodestra è litigiosissimo”

“Il centrodestra- aggiunge-ha questa caratteristica: è litigiosissimo. Ma siamo consapevoli poi della capacità che ha di trovare la quadra sui posti di governo e sottogoverno. Sui conti della Regione Schifani dica la verità – prosegue – ci dica quale sia la situazione di cassa della Regione, se ci sono le risorse per venire incontro al caro bollette, come dice l’ex assessore Armao e se ci sono le risorse per dare un minimo di ristoro in questo momento. Schifani parta con il piede giusto, si confronta sin da subito con le opposizioni, per dirci veramente come stanno i conti della Regione”.