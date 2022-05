Boccia lancia la volata al Pd: “Siamo il partito dei territori”

Il responsabile Enti locali dei dem a sostegno di De Domenico.

MESSINA – “Il Pd prima con Zingaretti e dalle amministrative 2021 con Enrico Letta è tornato ad essere il Partito dei territori, siamo una famiglia che ha riscoperto l’orgoglio di essere una grande comunità. La sinistra è nata per strada e per strada deve vivere. La politica è servizio civile e la figura di Franco De Domenico a Messina ne è l’esempio. Servizio civile che ha come missione prioritaria ridurre le diseguaglianze, ricucire le periferie alle aree più sviluppate, rafforzare i servizi pubblici locali”. Lo ha detto Francesco Boccia, deputato del Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale del partito, incontrando a Messina gli amministratori locali della provincia, insieme al candidato sindaco della Città dello Stretto, Franco De Domenico. “Quando c’è un problema sul territorio – ha aggiunto – per il Partito democratico quel problema diventa priorità assoluta e viene prima di qualsiasi vertice nazionale. Perché quando si perde la credibilità sui territori poi si perderono anche le elezioni politiche. E noi siamo ripartiti dal 2020 dalle nostre storie locali”.

Serracchiani: “Stiamo ricostruendo il centrosinistra”

“In queste elezioni a Messina c’è un esempio di campo largo importante sul quale stiamo facendo un investimento a livello locale, e lo faremo anche in ambito nazionale. Questo è importante perchè stiamo ricostruendo un campo del centrosinistra che si basa sulla buona amministrazione, sui risultati delle scorse amministrative sul lavoro che sta facendo il nostro segretario regionale e i nostri deputati all’Ars”. Lo ha detto Debora Serracchiani capogruppo del Partito democratico alla Camera, a Messina per aprire la campagna elettorale del candidato a sindaco del centrosinistra Franco De Domenico. “Sicuramente – prosegue – i punti di forza di De Domenico sono le e competenze, il curriculum, l’esperienza politica che ha avuto e avrà per portare risorse importanti e iniziare con progetti di sviluppo che rendano migliore la città”.

Barbagallo: “Pd baricentro della coalizione”

“Crediamo che anche a Messina possiamo ottenere un risultato importante, non era facile. Poco dopo le dimissioni di Cateno De Luca che non erano per niente attese perché ci sono tante oscillazioni, alla fine in una settimana – dieci giorni abbiamo definito una candidatura a sindaco unitaria, di grande prestigio, di radicamento nel territorio, che ha grandi competenze per amministrare una città che qualche problemuccio amministrativo ce l’ha”. A dirlo il segretario regionale del Pd in Sicilia Anthony Barbagallo oggi è a Messina al cine Lux, per aprire la campagna elettorale del candidato sindaco del centrosinistra Franco De Domenico. “Quindi il Pd si presenta con una formazione migliore ed è baricentro di una coalizione che vede Franco De Domenico come comune denominatore ma una coalizione che conta della forza del movimento 5 stelle, dei mondi civici e della sinistra siamo convinti che possiamo farcela”, aggiunge.