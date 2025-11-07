Duello tra la ex iena e il governatore

PALERMO – Botta e risposta social tra il deputato regionale di Controcorrente Ismaele La Vardera e il governatore Renato Schifani. Tutto nasce dall’attuale quadro politico carico di tensione dopo l’inchiesta della procura di Palermo che ha investito pezzi importanti della maggioranza alla Regione.

Il post di La Vardera

Nella serata di giovedì 6 novembre, La Vardera getta benzina sul fuoco e in un post Facebook scrive: “Domani sarà una lunghissima giornata per il futuro della Sicilia, pare che Schifani sia ad un passo dalle dimissioni, liberando la Sicilia da tutto lo schifo cui stiamo assistendo e che ci sta rendendo lo zimbello d’Italia”. L’ex Iena poi aggiunge rivolgendosi ai suoi follower: “Pare che sia stata determinate la posizione della Meloni che vuole staccare la spina. Sarà così? Domani vi dirò”.

La replica di Schifani

A stretto giro di posta arriva la replica di Schifani, sempre attraverso il social network. Il governatore bolla con un “Fake” il post di La Vardera: “Giornalismo falso e creativo allo stato puro: storie spettacolari, fonti invisibili e verifiche rimandate a data da destinarsi – scrive il presidente della Regione -. Ma in fondo, se La Vardera le controllasse davvero, ci toglieremmo tutto il divertimento”. Il governatore, poco prima, aveva postato una foto da Bruxelles con una frase comunque eloquente: “Il mio impegno per la Sicilia non si ferma”.