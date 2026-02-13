Bronte, spaccio nel centro storico: arrestato un 32enne VIDEO

BRONTE (CATANIA) – I carabinieri della compagnia di Randazzo hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare custodiale, emessa dal gip del tribunale di Catania su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica, nei confronti di un 32enne, gravemente indiziato di attività di spaccio nel centro storico di Bronte.
Il provvedimento, adottato nella fase delle indagini preliminari, scaturisce da un’attività investigativa condotta dai militari della Stazione di Bronte insieme al Nucleo Operativo della Compagnia di Randazzo.
Le indagini e l’arresto
Attraverso servizi di osservazione e appostamento, anche con l’ausilio di sistemi di videoripresa, i carabinieri avrebbero documentato diversi episodi di cessione di sostanze stupefacenti nei pressi dell’abitazione dell’indagato a Bronte.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe gestito direttamente la vendita della droga, consegnandola, dietro pagamento, agli acquirenti che raggiungevano la zona a piedi o in auto. L’arrestato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.