All'opera i militari, che hanno sanzionato i due commercianti

BRONTE (CATANIA) – I Carabinieri del Nas di Catania, con il supporto di colleghi della stazione di Bronte, hanno eseguito un controllo straordinario in due attività commerciali del centro. In un bar sono emerse irregolarità e la titolare è stata sanzionata con due verbali per un importo complessivo di 2.000 euro.

Il secondo accertamento del Nas ha, invece, riguardato una pasticceria. Qui i militari dell’Arma hanno trovato sporco diffuso sulle superfici e sui macchinari da lavoro. E la totale assenza del manuale di autocontrollo Haccp.

In quest’ultimo caso, nei confronti del titolare sono state elevate due sanzioni amministrative dell’importo complessivo di 3.000 euro.