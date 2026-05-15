Schifani agli studenti: “Lo Statuto va aggiornato ma resta un pilastro”

Il presidente della Regione festeggia l'80° anniversario con gli studenti - VIDEO

PALERMO – “Abbiamo voluto questo incontro con voi per dare un segnale: voi siete la nuova generazione e io conto molto sul fatto che possiate dare continuità alla difesa dei valori della democrazia, della libertà, delle istituzioni, quelle nazionali e quelle regionali, che sono un baluardo della nostra democrazia”. Con queste parole il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha accolto circa 400 studenti nei Giardini d’Orléans, a Palermo, in occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario dello Statuto autonomo.

All’iniziativa hanno partecipato alunni di sette scuole palermitane, accompagnati dagli insegnanti, insieme al direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Filippo Serra e al segretario generale della Regione Ignazio Tozzo.

Nel corso dell’incontro, Schifani si è soffermato sul valore dell’Autonomia siciliana, definendo lo Statuto “un patrimonio da salvaguardare” ma non “un totem intoccabile”. “È uno Statuto vivente – ha detto – che deve adeguarsi alle esigenze del presente. È giunto il tempo di apportare rivisitazioni in maniera illuminata per adeguarlo alla vita reale dei siciliani”.

Il presidente ha poi rivolto un messaggio ai giovani, parlando di formazione e lavoro: “Lavoriamo per voi per fare in modo che possiate avere in Sicilia un futuro sicuro, evitando che siate costretti ad andare via”. Tra le misure indicate anche il potenziamento del “south working” e il rafforzamento dei percorsi formativi in linea con le esigenze delle imprese.

Il direttore Serra ha definito l’iniziativa “una giornata educativa importante”, sottolineando il valore del confronto tra istituzioni e scuole in occasione delle celebrazioni dello Statuto siciliano.