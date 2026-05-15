Smaltimento illecito rifiuti, 20 indagati tra Trapani e Marsala – VIDEO

L'operazione della polizia e della polizia locale

TRAPANI – La polizia e la polizia locale di Trapani stanno eseguendo un’operazione, coordinata dalla Dda di Palermo, per smantellare un sistema illegale di gestione di rifiuti ferrosi. L’indagine, avviata nel 2025, ha svelato un’attività imprenditoriale abusiva gestita da due trapanesi che, tramite i social, pubblicizzavano il prezzario per la raccolta dei metalli.

Il sistema si reggeva sulla collaborazione di altri 18 indagati che conferivano il materiale ai due capofila; i rifiuti venivano poi smaltiti in un’area pubblica a Trapani e in un impianto di Marsala gestito da una società specializzata nel settore.

Le attività investigative, supportate da droni e sorveglianza aerea, hanno documentato il trasporto sistematico dei carichi attraverso mezzi non autorizzati. L’intervento ha portato al sequestro preventivo di sei automezzi e di diverse attrezzature industriali, con perquisizioni estese tra Trapani e Marsala. Al blitz hanno partecipato anche i vigili del fuoco, i tecnici dell’Arpa Sicilia e specialisti in informatica forense, supportati dal monitoraggio costante di un elicottero della polizia e due droni.