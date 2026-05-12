Viaggia sulla Statale con 100 panetti di hashish in auto, arrestato VIDEO

la scoperta della polizia di Augusta

AUGUSTA (SIRACUSA) – Scoperto con cento panetti di hashish in auto, alla periferia di Augusta (Siracusa) e arrestato. Si tratta di un 67enne di origine catanese. L’uomo viaggiava sulla Statale 114 a velocità sostenuta ed è stati fermato dagli agenti del commissariato di Augusta all’imbocco dell’autostrada Siracusa-Catania.

Augusta, lo stop all’auto sospetta e la scoperta della droga

Nel corso del controllo, il conducente, un uomo di 67 anni di origine catanese, tradiva un atteggiamento nervoso che insospettiva ulteriormente gli agenti. Dal controllo sono emersi i cento panetti di droga nascosti sotto il sedile del passeggero. trovati anche due telefonini e una mazza in ferro. L’uomo, con precedenti per droga, è stato arrestato e ora si trova in carcere.

L’hashish destinata alle piazze di spaccio catanesi

La droga, secondo gli investigatori, era destinata alle piazze di spaccio della provincia di Catania. L’auto è stata sequestrata.

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