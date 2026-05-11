Villagrazia di Carini, serra di marijuana in una villa: arrestato 19enne

La polizia ha sequestrato 300 piante e circa 3 chili di droga essiccata

PALERMO – Trecento piante di marijuana e circa 3 chili della stessa sostanza già essiccata sono stati sequestrati dalla polizia in una villa di Villagrazia di Carini, nel Palermitano. Un giovane di 19 anni è stato arrestato con l’accusa di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata eseguita dagli agenti del commissariato San Lorenzo, che hanno individuato la coltivazione all’interno dell’immobile in uso al ragazzo.

Dopo il sequestro della droga, il 19enne è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice.