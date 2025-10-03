A Bronte è tutto pronto per la XXXIV Sagra del pistacchio VIDEO

Il sindaco Firrarello: "Qui c'è il sapore inconfondibile dell'accoglienza"

BRONTE (CATANIA) – Tutto pronto a Bronte per l’edizione numero trentaquattro della Sagra del pistacchio.

La Sagra del pistacchio di Bronte

L’appuntamento con l’inestimabile “oro verde” si svolgerà in due fine settimana: dal 10 al 12 e dal 17 al 19 ottobre. Il programma completo dell’evento è stato ufficialmente presentato in conferenza stampa presso lo storico Castello Nelson. Un’edizione non solo dedicata all’eccellenza del gusto, ma soprattutto all’accoglienza. Candidandosi a divenire anche la Sagra dell’Inclusione.

La conferenza stampa

Presenti alla conferenza stampa il vice sindaco Salvatore Pizzuto, l’assessore agli eventi Angelica Prestianni cuore pulsante della Sagra insieme con il capo area Patrizia Orefice e l’assessore alle Politiche scolastiche, Maria De Luca. Con loro il consigliere comunale Ernesto Di Francesco ed il responsabile dell’area Affari generali del Comune Nunzio Giuffrida. Ospite d‘onore l’On. Salvo Tomarchio. Trattenuto da un improvviso contrattempo, invece, il sindaco di Bronte, Pino Firrarello.

“La Sagra del Pistacchio è, da sempre, la nostra vetrina più scintillante – ha spiegato il primo cittadino – l’omaggio doveroso alla fatica dei nostri agricoltori. Vogliamo inoltre che ogni visitatore, senza eccezioni, possa vivere pienamente l’esperienza di vivere la Sagra. La nostra festa non è solo gusto, ma è un’affermazione di valori. Venite a Bronte: qui il pistacchio non solo è il più buono al mondo, ma ha il sapore inconfondibile dell’accoglienza”.