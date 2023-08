Caltanissetta, antenna Rai presto di proprietà del Comune

Raggiunto un accordo di massima

CALTANISSETTA – L’antenna Rai di Caltanissetta, uno dei simboli della città, diventerà presto di proprietà del Comune. L’annuncio lo fa il sindaco Roberto Gambino attraverso un post su Facebook in cui spiega i termini dell’accordo raggiunto con RaiWay. “Dopo una lunga e delicata trattativa con i vertici di RaiWay è stato raggiunto un accordo di massima grazie al quale l’antenna RAI di Caltanissetta, il parco urbano e gli immobili, presto diventeranno proprietà della nostra città”, scrive il primo cittadino.

“E’ un risultato straordinario dettato da un lento e costante lavoro fatto in silenzio e in modo riservato che ha consentito di ribaltare la proposta di acquisto fatta dalle precedenti amministrazioni che avevano quantificato una spesa di circa 500.000 euro per l’acquisizione del bene”, scrive Gambino. L’operazione di acquisizione dell’ex trasmettitore dismesso, alto 286 metri di altezza, andrà in porto a costo zero.

“Il lavoro di concertazione svolto in questo ultimo periodo ci ha consentito di raggiungere l’obiettivo prefissato che era quello dell’acquisizione dell’antenna RAI che sarà praticamente regalata al comune di Caltanissetta ed in più il comune otterrà anche la somma di circa 450.000 euro che consentirà all’ente comunale di effettuare le manutenzioni necessarie per mettere in sicurezza il bene”, conclude.