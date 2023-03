Caltanissetta, corteo degli studenti: “Vogliamo il Policlinico” FOTO

In ballo c'è anche Enna. Tra i presenti l'assessore Volo: "Non dividetevi, fate squadra"

CALTANISSETTA – “Noi vogliamo il Policlinico”. Lo hanno urlato a gran voce gli studenti di Caltanissetta, durante la manifestazione organizzata da un gruppo facebook creato da giovani professionisti, per chiedere che il quarto Policlinico universitario centrale venga istituito nel capoluogo nisseno. Il timore è che il Policlinico venga realizzato a Enna.

“Caltanissetta è l’unica sede del centro Sicilia con centrale operativa 118 con eliporto”

“Caltanissetta – hanno detto gli organizzatori che hanno sfilato in corteo – ha una storia lunghissima con la Facoltà d medicina e chirurgia dal 1996, istituita e gestita da un’Università statale, mentre la Kore di Enna è un’università privata. La Regione siciliana, in quanto ente pubblico persegue l’interesse pubblico. Inoltre Caltanissetta è sede del Cefpas, unico centro regionale per la formazione del personale del servizio sanitario e un ospedale che è dea di II livello con tutte le specialistiche, e strutture, come l’ex ospedale Dubini o l’ex ospedale Vittorio Emanuele pronte a ospitare il Policlinico. E, infine, Caltanissetta è l’unica sede del centro Sicilia con centrale operativa 118 con eliporto e servizio di emergenza”.

Volo: “Non dividetevi, fate squadra”

Ad attendere i giovani, in un corteo, l’assessore alla Sanità Giovanna Volo, i deputati, il vescovo e i sindaci. L’assessore Volo ha invitato le due città a non dividersi su un tema così importante ma a fare squadra. “Quello che qui non abbiamo – ha detto – a mio parere, e sarà importante riuscire a portare, sono le scuole di specializzazione”.