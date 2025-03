Campus S3, Amato: “Le università possono essere esempio per le città”

Le parole del giovane economista, rappresentante della Gap Srl

PALERMO – “Le università possono essere esempio per le città”. Manfredi Amato, giovane economista della Gap Srl parla del ruolo degli atenei nella strategia per lo sviluppo sostenibile e punta l’attenzione sul ruolo del progetto Campus S3.

Campus S3, Amato: focus sulle “tre S”

“Approfitto del mio intervento per ringraziare tutti i partner che hanno lavorato duramente a questo progetto e soprattutto per esprimere il privilegio che è per me collaborare con partner come Acea, come Softec e come le università”, esordisce Amato intervenendo al meeting sulle sfide del progetto, che si è svolto all’università di Palermo.

“Noi della Gap ci occupiamo di comunicazione – aggiunge il giovane economista – avete notato le tre S di S3 Campus, Smart Sharing Sustainable?”.

Un occhio al futuro: rischi e interventi

“Siamo in un momento storico in cui effettivamente c’è un cambiamento – continua Amato all’evento S3 Campus – la nostra generazione è molto più vicina ed è molto più sensibile al tema. Il rischio qual è? Sulla sostenibilità potremmo avere un decennio di speculazione sul tema”.

L’economista parla del futuro: “Servono interventi e progetti come questo, che siano tangibili e ci impegnino in questa direzione. Bisogna ramificare anche nelle città, il soggetto più sensibile al tema siamo noi ragazzi, le università sostengono gli studenti e il campus universitario può essere esempio per le città”.

Campus S3, il portale ufficiale del progetto