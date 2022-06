Cancelleri: “Messina laboratorio per le regionali” VIDEO

Il sottosegretario nella città dello Stretto a sostegno di De Domenico.

1' DI LETTURA

MESSINA – Tour messinese del sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri per tirare la volata a De Domenico e al Movimento Cinquestelle. Il leader pentastellato è stato accolto dal deputato regionale Antonio De Luca e ha fatto un giro della città in compagnia del candidato sindaco De Domenico e della parlamentare regionale Valentina Zafarana (vicesindaco designato).

“Stiamo costruendo per dirigerci spediti alle Regionali. Ci stiamo confrontando contro un grande blocco di centrodestra che definisco solo di destra perché il centro si sta sganciando lentamente. Stiamo rappresentando una compagine ampia che è antesignana di quello che avverrà in vista della competizione di novembre. Messina è importante nello scacchiere nazionale tato che i leader nazionali stanno facendo tappa qui”, ha detto. “Noi vogliamo raccontare una storia di una politica che non è urlata ma è fatta di progetti. Messina ha bisogno di avere e vivere uno slancio che negli anni passati non ha avuto per opportunità mancate. In questi anni ho dato una mano con i piani di rigenerazione urbana. Oltre a fare arrivare i finanziamenti, ci vogliono le persone giuste per spenderli”, ha spiegato. “Con il Governo Draghi abbiamo fatto parecchio con il restyling ferroviario che vuol dire riqualificazione delle stazioni dell’area metropolitana (Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria), quattro nuove navi che rispettano l’ambiente a livello di carburante e treni ricaricabili a nuovi scali con i traghettamenti veloci. La continuità territoriale deve passare attraverso le esigenze dei pendolari con progetto che vanno dibattuti con le amministrazioni comunali”, ha spiegato Cancelleri.