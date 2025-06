Cantieri sulla Palermo-Catania, c’è un piano per accelerare i lavori

Le misure di contenimento dei disagi sono state illustrate oggi

PALERMO – Una rimodulazione dei due cantieri sull’autostrada Palermo-Catania che il 2 giugno hanno provocato disagi e lunghe code, con l’obiettivo di anticipare la fine dei lavori che dovrebbero concludersi entro metà dicembre.

La road map e le misure di contenimento dei disagi sono state illustrate dall’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, al governatore, Renato Schifani, nel corso di un vertice a Palazzo d’Orleans.

I due cantieri

Il primo dei due cantieri, quello tra Bagheria e Palermo, l’impresa ha concordato con Anas l’istituzione del terzo turno di lavoro per accelerare il cantiere, mentre per quanto riguarda l’area di lavoro vicino a Casteldaccia questa sarà ridotta alla peté centrale della carreggiata dando così la possibilità di mantenere due corsie laterali attraverso le quali far scorrere il traffico. Mosse decise di concerto con le due ditte impegnate: Via Strade e Lc Costruzioni.

“C’è stato un problema di comunicazione – ha affermato Gemme -, bisognava fare meglio per informare i cittadini dei disagi ai quali andavano incontro. La sicurezza va però al primo posto: accelereremo i lavori ma è corretto dire che i disagi ci saranno e faremo di tutto per ridurli”.

Schifani: “Importante ritrovarsi per ridurre i disagi”

“La Palermo-Catania non è mai stata oggetto di un piano organico di interventi come quello in corso grazie all’investimento di Anas, è chiaro che il prezzo da pagare sono i disagi”, ha affermato Schifani.

“Una cosa è certa: non si può chiudere un’intera autostrada e paralizzare il traffico. Continueremo comunque nella collaborazione istituzionale con Anas. Possono esserci incomprensioni – conclude il presidente – ma l’importante è ritrovarsi tra istituzioni per ridurre i disagi subiti dai cittadini”.

Il vertice in Prefettura

La prefettura di Palermo, intanto, ha convocato un Comitato operativo viabilità per venerdì mattina. L’obiettivo è quello di mettere in campo le iniziative necessarie per ridurre i disagi. Tra queste la presenza del personale Anas, della polizia stradale e degli agenti di polizia municipale nei punti più critici.