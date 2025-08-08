Capaci, la folla ai funerali di Simona Cinà: “Sia fatta luce” VIDEO

Tanta gente. Le parole del parroco e quelle del sindaco

Tanta gente ha affollato Chiesa madre di Capaci, per i funerali di Simona Cinà, morta nel corso di una festa a Bagheria, ad appena vent’anni. La città si è fermata per i funerali di una ragazza splendida, voluta bene da tutti. Tanti hanno indossato una magliettina commemorativa. Un lungo applauso e le campane a morto hanno salutato l’arrivo del feretro, come all’uscita.

Un dolore struggente

Molte le emozioni durante il rito funebre.Si respirava sconforto, rabbia, incredulità e amore. Struggente il momento dell’ultimo saluto. Dei palloncini bianchi sono stati lasciati volare verso il cielo poco prima che la salma intraprendesse il viaggio finale verso il cimitero.

Il parroco: “Sia fatta luce”

“Ci ritroviamo qui per celebrare il funerale di Simona – ha detto il parroco, don Giuseppe Salamone nella sua omelia -. Accettare questo evento è difficile ma bisogna lasciarsi confortare dall’affetto di amici e conoscenti oggi qui riuniti. Il dolore di perdere un figlio, una sorella, non è facile da comprendere. Come disse la stessa Maria dopo la morte di suo figlio Gesù, non esiste dolore simile al mio. La comunità si stringe forte attorno alla famiglia di Simona per dimostrare vicinanza e prossimità sperando venga fatta presto luce su quei 40-50 secondi che hanno portato alla sua morte”.

Il sindaco: “Sarà nei nostri cuori”

“Capaci che sta soffrendo molto perché al di là delle cause, sulle quali non voglio intromettermi, ma per quello che rappresenta la morte Simona. Un pezzo di futuro di questo paese che a noi mancherà. Il Comune si unisce in silenzio al dolore della famiglia a cui noi siamo vicinissimi. Avere proclamato il lutto cittadino significa questo: tutta la comunità di Capaci si stringe attorno alla famiglia in maniera silenziosa e rispettosa. Lo dimostra anche la partecipazione di oggi in piazza”. Queste le parole del sindaco di Capaci, Pietro Puccio.

“Simona – ha aggiunto il primo cittadino – sarà nei nostri cuori per tantissimo tempo. Muore chi è dimentica. E Simona non sarà dimenticata. Resterà sempre nel nostro ricordo, ma anche nella nostra azione. Simona rappresenta il prototipo della giovane perfetta, sportiva, salutista, amica con tutti sempre sorridente. Vogliamo che questo suo modo di essere viva, venga trasferito anche a tutte le ragazze”.

L’autopsia

“Oltre al malore per cause naturali o indotte da alcol o droghe c’è anche una terza possibilità: che Simona sia scivolata vicino la piscina, abbia sbattuto la testa e abbia perso i sensi”, sono le dichiarazioni rilasciate dal legale Gabriele Giambrone, che segue la famiglia della 20enne morta a Bagheria durante una festa di laurea.

“Dall’autopsia è emerso che Simona è morta per annegamento. Per stabilire le cause bisognerà però aspettare i risultati finali. Anche gli esami tossicologici. Gli esiti si conosceranno a fine agosto”. Lo ha detto Gabriella, la cugina di Simona Cinà.