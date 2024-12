“Capodanno in musica”, tutto pronto per la notte di San Silvestro a Catania

VIDEO - La presentazione a Palazzo degli Elefanti

CATANIA – Capodanno a Catania: Piazza Duomo ospiterà, martedì 31 dicembre in prima serata, “Capodanno in musica”, trasmissione che Canale 5 trasmetterà in prima serata con la conduzione in diretta di Federica Panicucci con Fabio Rovazzi.

Il concerto che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine del discorso del Presidente della Repubblica.

La presentazione dell’evento a ingresso gratuito, promosso dalla Regione Siciliana in partnership con Mediaset, è avvenuta nella mattina di lunedì 30 dicembre nel Palazzo degli Elefanti, il municipio di Catania, alla presenza del vicesindaco Paolo La Greca, dell’assessore regionale siciliana al Turismo Elvira Amata, del presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi.

Tra i presenti anche il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri e l’Amministratore Delegato di Radiomediaset Paolo Salvaderi.

Il capodanno a Catania

Sul palco si avvicenderanno musicisti e interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana e gli idoli dei più giovani.

Ci saranno Alberto Urso, Baby K, Berna, Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, LDA, Ludwig, Marco Masini, Mida, Mietta, Orietta Berti, Paola e Chiara, Paolo Meneguzzi, Riccardo Fogli, Riki, Spagna, Umberto Tozzi, Vida Loca. Prevista anche la partecipazione dei talenti della scuola di “Amici”. “Capodanno in Musica” si avvarrà poi di una partecipazione speciale di Gigi D’Alessio.

Per la sera di capodanno a Catania è stato predisposto un piano straordinario di mobilità.