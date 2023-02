Caro-voli, quanto costa tornare in Sicilia a Pasqua VIDEO

I prezzi dei voli per rientrare nell'Isola: cosa emerge dalla nostra simulazione

1' DI LETTURA

PALERMO – Rientrare in Sicilia in aereo per le vacanze pasquali si preannuncia tutt’altro che una passeggiata. Lo aveva prospettato Federconsumatori e lo conferma la nostra simulazione di acquisto dei biglietti aerei, effettuata sul noto portale Skyscanner e registrata nel video in alto.

Quanto costa tornare in Sicilia a Pasqua: i prezzi

Siamo partiti da una semplice domanda: “Quanto costa tornare in Sicilia a Pasqua?”. Come dimostra il video, le risposte sui prezzi dei voli andata e ritorno da alcune tra le principali città italiane verso Palermo, nei giorni 7-11 aprile, non sono molto incoraggianti.



LEGGI ANCHE – Caro-voli, per Federconsumatori è già allarme vacanze di Pasqua

La nuova compagnia aerea contro il caro-voli

Il tema del caro-voli è da tempo nei radar della Regione Siciliana, tanto da portare il presidente Renato Schifani a spendersi in prima persona richiamando l’attenzione del governo nazionale. Una potenziale soluzione è stata da poco presentata ai siciliani: si tratta della compagnia aerea Aeroitalia, vettore che opererà voli da Catania e Palermo per Roma, Bergamo e non solo, con la promessa di offrire tratte a prezzi contenuti.