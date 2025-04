Catania, a casa deteneva droga ed un arsenale: arrestato dalla Polizia VIDEO

In manette è finito un 40enne

CATANIA – L’arresto è stato eseguito dalla Polizia. In manette è finito un catanese di 40 anni. L’accusa è di detenzione illegale di armi da guerra e comune da sparo nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato colto in flagranza di reato.

Le indagini

Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito due distinte perquisizioni in altrettanti immobili che erano riconducibili alla disponibilità del 40enne.

Nell’abitazione di San Cristoforo è stato rinvenuto un vero e proprio antro di armi e droga. Intanto, 2 panetti di cocaina del peso di 2 chili e 300 grammi. Poi, all’interno di un borsone, un’arsenale composto da una pistola Revolver, con 5 cartucce calibro 38 Special; un fucile semiautomatico, munito di relativo caricatore contenente al suo interno 30 cartucce calibro 7.29×39.

Ed ancora, una pistola mitragliatrice Skorpion, munita di relativo caricatore contenente al suo interno 19 cartucce calibro 7.65; un kalashnikov privo di segni distintivi, munito di relativo caricatore contenente al suo interno 28 cartucce calibro 7.62×39. Infine, un sacchetto in plastica contenente altre 43 cartucce.

Gli agenti hanno prontamente messo tutto sotto sequestro.

Ma nell’altra abitazione è stato rinvenuto dell’altra merce. Nello specifico, sequestrare ulteriori 7 panetti di cocaina, identici per confezionamento a quelli sequestrati nel precedente domicilio, del peso di poco più di 8 chili. E poi dell’eroina, anch’essa suddivisa in vari involucri, del peso lordo complessivo di 9 chili e 380 grammi.

L’arresto

Il 40enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, condotto presso il carcere di Catania – Piazza Lanza. Al termine della successiva udienza, il provvedimento è stato convalidato ed il Giudice per le indagini preliminari ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.