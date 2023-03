Emiliano Abramo prende tempo: “Nessun partito dell’Arcivescovo”

VIDEO. Ancora da sciogliere la riserva sulla possibile candidatura a sindaco per il campo progressista.

CATANIA. Emiliano Abramo prende tempo e non scioglie subito la riserva circa la possibile candidatura a sindaco di Catania del campo progressista. “La mia idea è, rispettosamente, di aspettare domenica per parlare in modo chiaro alla città di una proposta politica”, ha detto intercettato dalla stampa durante la conferenza di presentazione del documento Un cantiere per Catania stamani in Arcivescovado.

Emiliano Abramo prende tempo

“Oggi siamo qui per ascoltare l’arcivescovo e questo altro importante lavoro, che tante sensibilità attorno alla curia stanno maturando”, ha chiarito. “Intanto ringrazio le forze progressiste, ma anche tutte quelle persone che in questi giorni mi hanno raggiunto con messaggi d’incoraggiamento – ha aggiunto a caldo – Credo che la città meriti rispettosamente un pensiero lucido, che avrò modo di presentarvi”

“Il partito dell’Arcivescovo”

Emiliano Abramo prende tempo. Intanto però esplode la polemica per la coincidenza della notizia della sua possibile candidatura e la presentazione dello strumento redatto dal comitato Non possiamo Tacere.

Domanda diretta: esiste il partito dell’Arcivescovo? “No, non esiste: è una grave forzatura”, risponde Abramo. “L’arcivescovo Luigi Renna – insiste l’esponente della Comunità di Sant’Egidio – si assume la responsabilità di parlare a una città spesso mortificata per l’assenza di una morale adeguata. E fa bene in questo. Sbaglia chi sovrappone una mia possibile candidatura al lavoro che ha fatto il vescovo, perché il vescovo parla a tutti”.