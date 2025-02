Un momento atteso in una piazza Duomo gremitissima

CATANIA – In una Catania già in piena festa, ecco uno dei momenti topici dei festeggiamenti agatini. Ovvero, i fuochi in una piazza Duomo gremitissima. All’aurora avverrà l’abbraccio a Sant’Agata e, poi, il via alle processioni col giro esterno e quello interno.