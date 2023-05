Catania, Governo al completo per tirare la volata a Trantino VIDEO

I selfie di Salvini e l'arrivo della Meloni: piazza Università dà il via alla chiusura della campagna elettorale del centrodestra.

2' DI LETTURA

CATANIA. Si è cominciato in ritardo rispetto all’orario previsto. Il comizio che concluderà la campagna elettorale del candidato sindaco del centrodestra, Enrico Trantino, e che vede in campo i big del governo è cominciato. Sono già arrivati in piazza Università i Matteo Salvini, Antonio Tafani e Maurizio Lupi. Arriva anche la Premier Giorgia Meloni.



Intanto, intercettato ai nostri microfoni (vedi il video sopra) il candidato Trantino ribadisce quanto estremato già in altre occasioni: “Il governo sarà presente a Catania chiunque sarà il sindaco”.

Salvini, intanto, ha dato il via ad una serie di selfie con i suoi estimatori.

L’intervento di Schifani

Il primo a parlare è il presidente della Regione, Renato Schifani:

“Daremo alla Sicilia le infrastrutture necessarie. Compresa l’opera del Ponte ma anche le autostrade che devono funzionare. Il vostro sindaco troverà nel presidente della Regione sempre una sponda. Forza Catania, Forza Trantino”.

L’intervento di Musumeci

“Il cuore a Catania batte dal centro verso la destra e non verso sinistra. Dio ti vede, Stalin no. Servono cinque secondi, serve il voto per cambiare. Siamo qui per dare una speranza al centrodestra, in questa piazza che ci è cara, che ha scandito i passaggi più importanti di questo lungo dopoguerra. Questa città deve guardare il futuro per rinnovato orgoglio. Con Enrico Trantino, raggiungeremo quest’obiettivo”.

L’intervento di Lupi

“Siamo qui per la sfida degli ultimi trent’anni, la sfida del buon governo. Anche a Catania”.

L’intervento di Tajani

“Vi porto i saluti del più grande tifoso di questa squadra, Silvio Berlusconi. Qui c’è tutto il centrodestra unito. L’unità è sinonimo di buon governo.

Dobbiamo impedire che i giovani di questa terra vadano via: non è una questione di sussidi ma di investire nel modo migliore. E città come Catania meritano la massima attenzione. Il programma di Trantino è chiaro: dalla sicurezza al turismo, dai rifiuti alla questione del Porto fino a chi investe su questo territorio.

Nel centrodestra non dobbiamo toglierci voti tra di noi ma dobbiamo togliere voti dall’altra parte: in quella sinistra che ha deluso”.

L’intervento di Salvini

“Fate arrivare l’applauso della piazza di Catania a quella sinistra che chiacchiera ma non combina niente. Si rassegnino Conte e Schlein: noi governeremo per cinque anni. L’anno prossimo aprono i cantieri per il Ponte di Messina: significa inquinare di meno in mare e in aria; cambiare la vita per studenti, medici e pendolari. Il Ponte da solo non risolve i problemi ma già sono aperti i cantieri per strade, autostrade e ferrovie per milioni di euro.

Ho preso l’impegno di ricevere il sindaco di Catania per guardare assieme i progetti a partire dai binari interrati che restituiscano parte del mare ai catanesi

Io una volta al mese venivo a Catania perchè imputato in un processo sull’immigrazione: ebbene sono orgoglioso di un processo, archiviato a Catania, perchè qui si entra solo se si è regolari.

Si va a processo per difendere il proprio Paese, quando dovrebbero andare gli scafisti”.