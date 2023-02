Catania, il ministro Pichetto Fratin alla fabbrica 3Sun VIDEO

Realizzerà pannelli fotovoltaici (video di Luisa Santangelo)

1' DI LETTURA

CATANIA – Enel inaugura il via ai lavori della nuova fabbrica di pannelli fotovoltaici 3Sun a Catania e nel capoluogo etneo arriva il ministro per l’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. presenti anche il governatore siciliano renato Schifani, Piero Mattei (commissario straordinario di Catania), Maria Carmela Librizzi (prefetta), Luca Sammartino (vice presidente della Regione), i parlamentari nazionali Valeria Sudano, Anthony Barbagallo e il segretario regionale Filctem Giacomo Rota.

Lo Stato maggiore di Enel

L’amministratore delegato Enel Francesco Starace ringrazia il Comune di Catania “per avere dato così velocemente tutti i permessi a costruire”. “È una giornata estremamente positiva per la Sicilia e per i siciliani. Dimostriamo di essere produttivi nelle attività di investimento. Ci auguriamo che una parte di questa energia possa restare in Sicilia”. Lo ha detto Schifani giungendo alla fabbrica che entro il 2024 sarà la più grande fabbrica di pannelli solari d’Europa, con una capacità produttiva di 3GW all’anno, e utilizzerà una tecnologia innovativa unica al mondo.

“Stiamo lavorando, riformando le regole del comitato tecnico scientifico che in passato ha paralizzato qualunque forma di investimento in termini ambientali e come impianti fotovoltaici che potessero dare alla nostra terra dell’energia – ha aggiunto Schifani -. Lo stiamo riformando in maniera seria, concreta, con regole snelle nel rispetto della tutela dell’ambiente e ce la stiamo mettendo tutta. Dobbiamo essere attrattivi per tutti anche per chi superando i vincoli ambientali intende installare”.