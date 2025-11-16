Catania, potente materiale esplosivo arrivato tramite un corriere VIDEO

L'allarme scattato dopo la segnalazione di un dipendente della ditta di spedizioni

CATANIA – Un carico da 255 chili di esplosivo. Spedito attraverso un’ignara azienda di spedizioni. Ben 1.042 bombe carta. E 522 palloni di Maradona. Non a caso, dalla Questura etnea, parlano di ‘spedizione da record’. “Mai accaduto che venisse rinvenuta una quantità così consistente di esplosivo inviata attraverso un corriere in modo illegale”.

Evidentemente, le grandi manovre illecite per i botti di fine anno sono già scattate.

Catania, materiale esplosivo ed indagini

È stato un dipendente dell’azienda ad accorgersi del danneggiamento di alcune scatole in cartone. Da una fessura ha notato la scritta riferibile chiaramente a fuochi d’artificio. Subito dopo il personale dell’hub di spedizioni ha immediatamente allertato i poliziotti.

Il Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, sono giunti sul posto per compiere tutte le necessarie verifiche in assoluta sicurezza.

Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania. Secondo le direttive impartite dal magistrato, gli artificieri hanno provveduto a recuperare le scatole per procedere alla distruzione immediata degli ordigni. Che, se immessi nel mercato, avrebbero potuto fruttare un guadagno illecito di almeno 25 mila euro.

La distruzione degli “ordigni”

Nelle fasi di distruzione, in una cava autorizzata, la squadra artificieri ha posizionato 12 dei 1.500 ordigni sotto rocce dal peso di oltre 300 chili che – come si evince dal video realizzato dai poliziotti – sono state letteralmente frammentate in piccoli pezzi e una roccia è stata proiettata ad oltre 10 metri di distanza.

La bonifica successiva alla distruzione delle bombe carte ha permesso di accertare che l’esplosione ha generato un cratere del diametro di 5 metri. L’intervento specialistico dei poliziotti ha scongiurato rischi potenzialmente elevati sia per il personale dell’hub sia per i cittadini, nelle successive fasi di consegna degli scatoloni.

Le raccomandazioni della polizia

“La Polizia di Stato ricorda che, nel rispetto delle normative vigenti, l’acquisto di prodotti conformi deve avvenire solo ed esclusivamente presso rivenditori autorizzati, senza mai affidarsi a chi è sprovvisto di licenza.

Come disposto dal Questore di Catania, sono stati rafforzati in città, come in provincia, i servizi di prevenzione, monitoraggio e controllo della Polizia per contrastare la vendita abusiva di prodotti esplodenti artigianali in occasione delle prossime festività natalizie, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, a cominciare dai più giovani che, ignari della pericolosità del maneggio di simili artifizi pirotecnici, si espongono a concreti rischi per la loro incolumità”.