Straniero ubriaco si spoglia e si lancia nella fontana: bloccato dai poliziotti

Ha anche sferrato due pugni a un artista di strada. Gli agenti lo hanno immobilizzato con il taser.

1' DI LETTURA

CATANIA – Momenti di tensione questa sera, intorno alle 21, in piazza Duomo. I poliziotti delle Volanti – quattro pattuglie – sono intervenute per bloccare un uomo che è andato in escandescenza. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine lo straniero, forse di origini egiziane, in evidente stato di ebrezza si è spogliato in mezzo alla strada e si è lanciato all’interno della fontana dell’Elefante. Poi ha provato a masturbarsi, ha urinato addosso agli agenti e ne ha tentato di aggredirne quattro. I poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo con il taser. In un secondo momento è arrivata l’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale dove sarà deciso se sottoporlo a Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Prima di denudarsi l’uomo ha colpito uno degli artisti di strada che operano attorno a Palazzo degli Elefanti. “Ho visto questa persona che barcollava e all’improvviso è caduto proprio sul mio banchetto. Una volta che si è rialzato mi ha colpito con due pugni. Poi ho visto che si è spogliato e ha lanciato i vestiti in strada”, racconta il giovane artista. Il ragazzo è stato sentito dagli agenti ma pare non ci sarà una denuncia formale.