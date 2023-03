Catania, Pubbliservizi ancora nel pantano: e ancora rinvii VIDEO

Questa mattina l'incontro all'Esa. La partita non è ancora del tutto chiusa. E la provincia rischia di rimanere senza servizi essenziali.

1' DI LETTURA

CATANIA. La vicenda resta intricata. Vive sì di sussulti improvvisi ma non sblocca, al momento, lo spettro angosciante e da scacciare in ogni modo, dei licenziamenti. Sono 333 i lavoratori interessati. Numeri imponenti incastonati nel fallimento della Pubbliservizi.

La costituzione della nuova Società in seno alla Città Metropolitana appare imminente ma, come detto, la situazione non si è ancora del tutto sbrogliata.

Tant’è che, questa mattina, una folta rappresentanza dei dipendenti, dei curatori e delle sigle sindacali, tra cui Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UIL Trasporti di Catania, si è data appuntamento dinanzi alla sede regionale dell’Esa per un tavolo assieme all’Ispettorato del lavoro.

Incontro che resta interlocutorio in vista di altri appuntamenti che si terranno tra giovedì e lunedì prossimi.

La partita non è ancora del tutto chiusa. Ma la provincia rischia di rimanere ancora senza servizi essenziali.