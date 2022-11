Catania, quei “pericoli stradali” alla Zona industriale VIDEO

A redazionecatania@livesicilia.it i vostri interventi.

CATANIA. Una segnalazione (una tra le tante, in verità) ed un intervento alla mano peggio per evitare pericoli ben maggiori.



Le Guardie Eps questa mattina trovandosi a pattugliare la Prima strada della Zona Industriale sono stati allarmati da diversi automobilisti denunciando una botola letteralmente aperta in un’arteria viaria trafficatissima.

“Se qualcuno dovesse caderci con una moto, non sappiamo cosa potrebbe accadere”, ci dicono. “Siamo intervenuti arrangiandoci ma adesso aspettiamo i vigili”.