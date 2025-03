Catania, sei chili di droga e un fucile nascosti in una grotta – VIDEO

Il ritrovamento nel quartiere San Giorgio

CATANIA – Oltre sei chili di sostanze stupefacenti e un fucile da caccia sono stati scoperti dalla Polizia di Stato durante un’operazione straordinaria di controllo del territorio nel quartiere San Giorgio di Catania. L’intervento rientra nell’ambito delle attività di contrasto all’illegalità diffusa, con particolare attenzione ai reati di spaccio di droga e detenzione illecita di armi.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, coadiuvati dalle unità cinofile, hanno passato al setaccio diverse aree della città segnalate per episodi di cessione di sostanze stupefacenti.

La droga e le armi a Catania

In particolare, in via Del Maggiolino, i cani antidroga “Ares” e “Maui” hanno segnalato la presenza di droga in una piccola grotta. All’interno, abilmente occultati tra pietre e vegetazione, sono stati rinvenuti oltre 5,2 chili di marijuana e un chilo di hashish.

Oltre alla droga, gli agenti hanno notato un voluminoso sacco nero contenente un vecchio fucile da caccia avvolto in un panno. L’arma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificarne la provenienza e l’eventuale utilizzo in attività illecite.

L’ingente quantitativo di droga e l’arma sono stati sequestrati a carico di ignoti e saranno successivamente distrutti su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.