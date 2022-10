Il nuovo film del catanese Giovanni Virgilio IL TRAILER

"I racconti della Domenica. La storia di un uomo per bene" con Alessio Vassallo, Stella Egitto, Nino Frassica, Paolo Briguglia, Emmanuele Aita e il piccolo Raffaele Cordiano.

CATANIA – Quarant’anni di storia italiana e siciliana, attraverso la vicenda di Francesco: un uomo onesto, amante della vita, dei diritti e dei doveri. ‘I Racconti della domenica’, lungometraggio diretto dal catanese Giovanni Virgilio (La bugia bianca; Malarazza), uscirà il 10 novembre prossimo. LiveSicilia pubblica in esclusiva il trailer. Una grande squadra di attori. Tutti made in Trinacria: Alessio Vassallo, Stella Egitto, Nino Frassica, Paolo Briguglia, Emmanuele Aita e per la prima volta sullo schermo il bambino, Raffaele Cordiano.

Il film è interpretato anche da Rita De Donato, Francesco Foti, Irene Maiorino, Plinio Milazzo, Cosimo Coltraro, Federica de Benedittis e Francesca dalla Regione. Sceneggiato dallo stesso regista con Marco Spagnoli, Manuela Gurgone e Luca Arcidiacono, il film si avvale della direzione della fotografia di Gianni Mammolotti, dei costumi di Laura Costantini, dei VFX di Nicola Sganga.



Le riprese sono state in una prima fase in Calabria, a Serra San Bruno (Vibo Valentia) e in una seconda fase a Castiglione di Sicilia (CT), e nel Catanese. ‘I Racconti della domenica’ è prodotto da Movieside Cinematografica con Rai Cinema, con il contributo del MiC – Ministero della Cultura e con il sostegno della Sicilia Film Commission.

“Credo che sia necessario raccontare ciò che siamo – spiega Giovanni Virgilio – ciò che eravamo e ciò che potevamo essere. La Sicilia ha ancora molto da raccontare, ma ancor di più credo che all’Italia tutta manca un pezzo della storia del Sud e della Sicilia, i nostri sogni e la nostra voglia di ricostruzione dopo la guerra. Il mio film è il racconto di un’epica popolare molto italiana e concreta, fatta di emozioni, passioni e speranze in cui tutti possono riconoscersi”. E conclude: “Insomma, la storia di un uomo che, cresciuto senza un padre, è diventato il padre di tutti i suoi cittadini”.