Catania, Tuccio D’Urso: “Troppe emergenze” VIDEO

Primo incontro web organizzato da LiveSicilia per parlare della Città e dei suoi problemi.

1' DI LETTURA

CATANIA – A LiveSicilia ha giurato che non ha alcuna intenzione di correre nuovamente per Palazzo degli Elefanti. Tuccio D’Urso, già direttore generale del Comune di Catania quando a tenere le redini dell’Amministrazione era il compianto Umberto Scapagnini ed ex capo dell’Ufficio speciale per l’emergenza traffico, ha deciso di parlare alla città. Venerdì prossimo, infatti, assieme a Salvatore Cocina, dg della Protezione civile regionale, discuteranno di “Catania: recente passato e prossimo futuro”. Un momento per scattare la fotografia a un territorio afflitto da più emergenze (demografia, ambiente, mobilità, dissesto, etc). Tutti temi affrontati oggi assieme a Anthony Distefano e Fernando Massimo Adonia. Quello con D’Urso è soltanto il primo incontro da remoto che ci accompagnerà da qui al voto amministrativo di primavera.