Cateno De Luca ricoverato: “Ancora sotto osservazione per accertamenti”

"Le sue condizioni non destano preoccupazioni"

“Cateno De Luca è ricoverato nell’ospedale universitario ‘Gaetano Martino di Messina” e “le sue condizioni non destano preoccupazioni”. E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa del leader di ‘Sicilia Vera’ e deputato regionale sottolineando che “il paziente sta bene ed è ancora in osservazione per ulteriori accertamenti”. “Ringraziando coloro che in queste ore stanno manifestando affetto e vicinanza – prosegue la nota – invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e questo momento lasciando spazio soprattutto alla famiglia. Invitiamo, dunque, ad aspettare notizie ufficiali che saranno diffuse progressivamente ed evitare di recarsi personalmente in ospedale”.