Champions League, scatta la rissa tra tifosi nel settore ospiti – VIDEO

Momenti di tensione e scontri tra supporter della stessa squadra

Ottavi di Champions League. Prima dell’inizio del match di andata per la qualificazione ai quarti di finale tra Eintracht Francoforte e Napoli. Violenta rissa nel settore ospiti del Deutsche Bank Park tra gli stessi supporter del Napoli, causata, come riporta il sito Repubblica, da un’invasione di tifosi che senza biglietto, hanno forzato i cancelli d’ingresso per entrare nello stadio senza averne diritto. Lo scontro è stato sedato prima del fischio iniziale della partita.

Alcuni video apparsi sui social mostrano i momenti di tensione e la rissa tra i tifosi. Ecco cosa è accaduto

